АБР готов перераспределить средства для поддержки Казахстана в борьбе с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) готов помочь Казахстану в его борьбе против COVID-19, сказал президент АБР Масацугу Асакава, передает в среду Trend со ссылкой на АБР.

Асакава сделал данное заявление в ходе встречи с министром национальной экономики Казахстана Русланом Даленовым, в ходе которой стороны обсудили варианты поддержки, которую может оказать АБР Казахстану в его борьбе с пандемией COVID-19.

В рамках встречи Асакава высоко оценил меры, предпринимаемые правительством в борьбе с пандемией, включая экстренное реагирование и четко сформулированный пакет чрезвычайных мер, введенных местными властями с 10 марта.

«АБР привержен поддержке Казахстана в его борьбе против COVID-19 и помощи в ограничении воздействия пандемии на его граждан. Содействие АБР может включать бюджетную поддержку, помощь сектору здравоохранения и для поддержки социальной сплоченности и переобучения рабочей силы для новых направлений, которые могут появиться в экономике после ликвидации пандемии. АБР также готов пересмотреть свой портфель и оценить, как он может перераспределить средства в целях лучшего соответствия приоритетным нуждам правительства», - сказал президент АБР.

Как было отмечено в рамках встречи, в дополнение к воздействию коронавируса на здоровье и социально-экономическое положение, значительное падение цен на нефть усугубляет ситуацию в Казахстане, что сказывается на экономической активности страны, включая торговлю и рабочие места.

В свою очередь, Даленов обсудил с АБР возможную поддержу в сферах оперативных поставок медицинского оборудования, поддержания уровня занятости, а также в диверсификации экономики с целью уменьшения зависимости страны от энергоресурсов и продвижения таких секторов, как сельское хозяйство, информационные технологии и электронная торговля.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан. Согласно последним данным, общее число зараженных новым видом коронавирусной инфекции в Казахстане составляет 80 человек.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)