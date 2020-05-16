Президент Казахстана подписал изменения и дополнения в законе по вопросам ЧП

Президент Казахстана подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам чрезвычайного положения». Как передает Trend, об этом сообщает Казинформ со ссылкой на Акорду.

Ранее сообщалось, депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам чрезвычайного положения». «Законопроект разработан во исполнение указа главы государства «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности». Целью проекта Закона является возможность принятия оперативных мер в период чрезвычайного положения для обеспечения социльно-экономической стабильности», - сказал на пленарном заседании Сената министр национальной экономики РК Руслан Даленов.