В Минэнерго Казахстана озвучили планы по переработке нефти

Сколько нефти будет переработано в Казахстане в текущем году, сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Внутренняя переработка у нас не обусловлена добычей нефти, объем переработки нефти мы формируем в первоочередном порядке в зависимости от спроса и предложения на внутреннем рынке по нефтепродуктам. По прогнозам, у нас на этот год план переработки был предусмотрен в 17 млн тонн», - сказал Асет Магауов, отвечая на вопросы на брифинге в СЦК.

Вице-министр также отметил, что по сравнению с прошлым годом потребление бензина уменьшилось на 9%, потребление дизтоплива на 6%

Ранее сообщалось, по данным Минэнерго, объем потребления бензина по итогам 4-х месяцев 2020 года составил 1 206,7 тыс. тонн или 91% к аналогичному периоду прошлого года. В апреле текущего года потребление составило 222 тыс. тонн, что на 30% ниже чем в феврале текущего года (319,6 тыс. тонн).Такая же ситуация наблюдается и в соседних странах.