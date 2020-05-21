В Карагандинской области Казахстана весенние полевые работы идут по графику

В самом разгаре посевная у аграриев Карагандинской области. Заместитель акима области Серик Шайдаров ознакомился с ходом посевной в Нуринском и Осакаровском районах, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Серик Шайдаров побывал на полях ТОО «Садовое-К» и крестьянских хозяйств «Аубакиров» и «Салтанат» в Осакаровском районе. Здесь аграрии получили необходимые семена и подготовили технику ещё до начала сезона. Сейчас все работы на полях района идут по плану.

Заместитель акима области осмотрел строящуюся товарно-молочную ферму на 600 голов в крестьянском хозяйстве «Салтанат» и существующую ферму на базе ТОО «Садовое-К».

В Нуринском районе заместитель акима области посетил ТОО «Карой», а в селе Заречное встретился с главами крестьянских хозяйств «Акмаржан», «Акупов», «Береке» и других.

Руководитель ТОО «Карой» Виктор Приб рассказал о планах развития молочного животноводства, провёл заместителя акима по животноводческим помещениям, которые планирует реконструировать.

Серик Шайдаров разъяснил меры государственной поддержки: порядок возмещения затрат на строительно-монтажные работы, приобретение техники, оборудования и кормов и на удешевление стоимости племенного скота.

Заместитель акима области порекомендовал Виктору Прибу расширить проект, подготовить проектно-сметную документацию для строительства животноводческих баз с внедрением цифровых технологий, разводить высокоудойные породы с применением искусственного осеменения. Сам проект, отметил заместитель акима, лучше реализовать с привлечением заёмных средств.

На встрече с главами крестьянских хозяйств КХ «Акмаржан», «Акупов», «Береке» обсудили проведение весенних полевых работ и вопросы рационального использования земель с соблюдением севооборотов.

«К весенним полевым работам мы приступили, есть необходимое количество семян. Вся техника, которая будет задействована на полевых работах, также подготовлена, хозяйства обеспечены достаточным количеством удешевленного дизтоплива и семенным материалом», - сказал глава КХ «Ак маржан» Леонид Полеводин.