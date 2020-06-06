Казахстан примет участие в министерской встрече ОПЕК+, которая пройдет 6 июня в онлайн-формате. Информацию Sputnik Казахстан подтвердили в министерстве энергетики, передает Trend.

"Казахстан примет участие в министерской встрече ОПЕК+", - сообщили в Минэнерго.

Заседание стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ о дальнейшей судьбе сделки состоится в субботу, 6 июня.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.