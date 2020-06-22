Сборку компьютеров начнут на заводе в Петропавловске

В Северо-Казахстанской области налаживают выпуск компьютеров, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Собирать технику начнут на заводе им. Кирова . На заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов сообщил, что сборка пяти тысяч компьютеров на общую сумму 1,4 млрд тенге начнется уже в июле. Буквально на следующей неделе китайский партнер отправит в Петропавловск комплектующие.

«Завод им.Кирова с начала года показал рост объемов продукции на 10,7%. На предприятии работают более 550 человек. Модернизация завода позволила начать выпуск электронной продукции», - отметил аким области.

Неплохие показатели у завода «Мунаймаш». Продукции произвели на 36% больше. Работают 150 человек.

После полуторагодовалого простоя начал работать завод «ЗИКСТО». Портфель заказов – 15 млрд тенге. Набрали штат – 450 человек. По словам главы региона, дополнительно предприятие получит заказ на выпуск двух тысяч вагонов-платформ для АО «НК «КТЖ». Тогда заводу будут необходимы еще около 400 сотрудников.

«Вопрос этот высокой степени готовности. В конце июля-начале августа мы получим большой заказ», - заверил К.Аксакалов.

В целом машиностроительные предприятия увеличили портфель заказов в 2,5 раза. Рост в этом сектор по итогам пяти месяцев превысил 40%.

Всего промышленная сфера региона выпустила продукции на 111,5 млрд тенге с ростом около 7%.