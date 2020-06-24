В Казахстане предлагают внедрить инвестиционный налоговый кредит

Казахстан 24 июня 2020 09:57 (UTC+04:00)
В Казахстане предлагают внедрить инвестиционный налоговый кредит

В Казахстане предлагают внедрить инвестиционный налоговый кредит. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, представляя на пленарном заседании Мажилиса поправки в налоговое законодательство, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Предлагается внедрить инвестиционный налоговый кредит. Кредит будет предоставляться на три года по КПН и налогу на имущество. Он будет беспроцентный, но в случае неисполнения условий будет начисляться пеня», - сказал Руслан Даленов.

Глава МНЭ добавил, что на переработку хлопка, производство дрожжей, кондитерских изделий, сахара из сахарной свеклы предлагается распространить норму по уменьшению исчисленной суммы НДС. Это будет стимулировать переработку сельхозпродукции, увеличение объема производства.

В целях упрощения процедуры возврата НДС при экспорте предлагается предоставление права на применение упрощенного возврата НДС для отечественных производителей: в размере 50% без проверки, 50% после проверки.

«Предлагается распространение льготы по НДС для производства компонентов транспортных средств и сельскохозяйственной техники. Это увеличит долю казахстанского содержания в отечественных автомобилях», - резюмировал Руслан Даленов.

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