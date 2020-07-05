Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане возросло до 15 860 человек
237 человек выздоровели за сутки от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Выздоровевших в Казахстане - 15860: г. Нур-Султан - 3207 г. Алматы - 2281 г. Шымкент - 716 Акмолинская область - 330 Актюбинская область - 553 Алматинская область - 610 Атырауская область - 1476 Восточно-Казахстанская область - 344 Жамбылская область - 567 Западно-Казахстанская область - 1149 Карагандинская область - 1582 Костанайская область - 335 Кызылординская область - 929 Мангистауская область - 437 Павлодарская область - 477 Северо-Казахстанская область - 452 Туркестанская область - 415.
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