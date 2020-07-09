В Казахстане предприниматели могут отсрочить выплаты по кредитам на три месяца

Предприниматели могут перенести срок выплат по кредитам на три месяца. Об этом заявил вице-министр национальной экономики РК Мади Такиев на брифинге в СЦК, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Государственная комиссия в июле приняла план по поддержке бизнеса. Он включает пункт по кредитам бизнеса. В частности, был рассмотрен порядок отсрочки выплат по кредитам на более поздний срок. Специальный порядок был принят совместно с Агентством по регулированию финансового рынка 15 июня. По вопросам реструктуризации займов на срок не менее 90 дней, а также перенесения на более поздний срок, банкам и малым кредитным организациям можно основываться на специальных правилах», - сказал Мади Такиев.

Ранее он отметил, что на сегодня наблюдается самое крупное сокращение мировой экономики за последние 100 лет, вызванное последствиями распространения пандемии коронавируса, торговыми войнами, протекционизмом и также значительным снижением цен на энергоресурсы.

«Сейчас, по итогам пяти месяцев, сектор услуг у нас снизился на 6,2%, производство товаров сохраняет динамику. Прирост в производственном секторе составляет 4,8%. Это конкретные цифры по итогам пяти месяцев», - сообщил вице-министр.