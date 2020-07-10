1726 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1726 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 936 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 180 / 89, город Алматы - 217 / 73, город Шымкент - 49 / 22, Акмолинская область - 34 / 27, Актюбинская область - 49 / 27,Алматинская область - 108 / 68, Атырауская область - 336 / 229, Восточно-Казахстанская область - 121 / 52, Жамбылская область - 48 / 38

Западно-Казахстанская область - 99 / 39, Карагандинская область - 120 / 68, Костанайская область - 121 / 78Кызылординская область - 63 / 30, Мангистауская область - 52 / 51, Павлодарская область - 52 / 15, Северо-Казахстанская область - 50 / 19, Туркестанская область - 27 / 11

Всего в стране выявлено 54747 заболевших.