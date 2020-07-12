Лекарства для лечения больных коронавирусом и пневмонией доставили в Нур-Султан

В Нур-Султан прибыл грузовой самолёт с медикаментами, которые необходимы для лечения COVID-19, пневмонии и ряда других заболеваний. Об этом, как передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ», сообщается на странице столичного акимата в Instagram.

По поручению Главы государства Правительством ведутся системные работы за обеспечению аптек лекарственными препаратами. Эту работу также проводит акимат столицы. Таким образом, в город на грузовом самолете при первой партии завезено свыше 600 тысяч упаковок лекарств. В перечне прибывших товаров почти 350 наименований лекарств. К примеру, поступили ксарелто, цефтриаксон, клексан, азитромицин, дексаметазон, метилпреднизолон, ибупрофен, нимесулид, кардиомагнил, левофлоксацин, метронидазол, гепарин, нимесулид, ибуфен, парацетамол, офлоксацин и т.д. Поставка в крупные сети аптек начнётся с завтрашнего дня. Кроме того, ожидается поставка медикаментов на грузовых автомобилях. На этой неделе в аптеки партиями уже начали поступать медикаменты. Работы по поставке лекарств в аптеки будут проводиться на регулярной основе.

Аким столицы Алтай Кульгинов провёл переговоры с дистрибьюторами аптечных сетей, представителями фармкомпаний и аптек. Совместно с Минздравом оказывается поддержка по вопросам логистики, упрощения процедур закупа и ввоза лекарств. Для своевременного информирования акимат столицы запустил страницу covid19.astana.kz/ru, на которой можно узнать официальные данные по коронавирусной инфекции, в том числе о наличии лекарственных средств и медицинских препаратов в аптеках. Кроме того, в ближайшее время дополнительно к ранее приобретённым в столицу поступят 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 500 флуометров, 500 кислородных концентраторов, два комплекта компьютерных томографа.