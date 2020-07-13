Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 59899
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1646 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 957 - без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 123/54, город Алматы - 231/98, город Шымкент - 81/16, Акмолинская область - 35/22, Актюбинская область - 63/40, Алматинская область - 34/27, Атырауская область - 266/220, Восточно-Казахстанская область - 100/60, Жамбылская область - 71/53, Западно-Казахстанская область - 99/53, Карагандинская область - 176/102, Костанайская область - 49/19, Кызылординская область - 54/24, Мангистауская область - 107/100, Павлодарская область - 77/21, Северо-Казахстанская область - 70/38, Туркестанская область - 10/10.
Всего в стране выявлено 59899 заболевших.