За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 691 заболевший коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 691 заболевший коронавирусной инфекцией. Из них 377 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан - 143 / 105, город Алматы - 97 / 75, город Шымкент - 7 / 1, Акмолинская область - 50 / 27, Актюбинская область - 16 / 6, Алматинская область - 22 / 15, Атырауская область - 21 / 18, Восточно-Казахстанская область - 75 / 26, Жамбылская область - 19 / 16, Западно-Казахстанская область - 45 / 20, Карагандинская область - 66 / 9, Костанайская область - 29 / 17, Кызылординская область - 9 / 6, Мангистауская область - 15 / 11, Павлодарская область - 26 / 8, Северо-Казахстанская область - 35 / 10, Туркестанская область - 16 / 7.
Всего в стране выявлено 100855 заболевших.