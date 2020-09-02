Доллар вновь подешевел на KASE
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) доллар подешевел по отношению к тенге, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
По итогам утренних торгов доллар подешевел по сравнению с вечером 1 сентября на 1,11 тенге – до 418,13 тенге за доллар.
Днем ранее доллар также подешевел на бирже. Официальный курс Национального банка на 2 сентября 419,24 тенге за доллар.
По данным портала kurs.kz, в обменных пунктах Алматы средний курс продажи доллара составляет 420,01 тенге, покупки – 418,49, в Нур-Султане - 419,67 и 418,50 тенге.
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