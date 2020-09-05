За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 104 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 104 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 47 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 15 / 4, город Алматы - 14 / 4, город Шымкент - 5 / 3, Акмолинская область - 5 / 3, Актюбинская область - 2 / 2, Алматинская область - 3 / 1, Атырауская область - 7 / 7, Восточно-Казахстанская область - 19 / 5, Жамбылская область - 3 / 3, Западно-Казахстанская область - 4 / 1, Карагандинская область - 8 / 5, Костанайская область - 3 / 1, Павлодарская область - 4 / 2, Северо-Казахстанская область - 5 / 1, Туркестанская область - 7 / 5.
Всего в стране выявлены 106 225 заболевших.
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