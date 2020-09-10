86 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 86 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 13, город Алматы - 11, Акмолинская область - 4, Алматинская область - 5, Атырауская область - 8, Восточно-Казахстанская область - 17, Жамбылская область - 2, Западно-Казахстанская область - 2, Карагандинская область - 8, Костанайская область - 2, Мангистауская область - 2, Павлодарская область - 3, Северо-Казахстанская область - 5, Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлен 106 584 заболевших.
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