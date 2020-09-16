ВОЗ включила еще одну казахстанскую вакцину от коронавируса в список кандидатных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вторую казахстанскую вакцину от коронавируса в перечень кандидатных. Об этом сообщил директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете (КазНАУ) Кайсар Табынов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С большой радостью сообщаю, что наша субъединичная SARS-CoV-2 (COVID-19) вакцина на основе наноэмульсионного масляного адъюванта была включена в список вакцинных кандидатов Всемирной организации здравоохранения от 9 сентября 2020 года", - написал он в среду на своей странице в Facebook.

По его словам, данная вакцина является совместной разработкой Международного центра вакцинологии КазНАУ и Национального научного центра особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева. В настоящее время она проходит доклинические исследования.

Ранее ВОЗ включила в перечень кандидатных казахстанскую инактивированную вакцину QazCovid-in, разработанную в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности (НИИПББ). Семь ее разработчиков во главе с директором НИИПББ стали первыми добровольцами, получившими вакцину для обеспечения безопасности в условиях постоянной работы с вирусом. Институт также набрал более 600 добровольцев для участия в клинических испытаниях.

В Казахстане с 16 марта по 11 мая действовал режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. 5 июля власти республики из-за ухудшения эпидемической ситуации повторно ввели ряд ограничений. К их постепенному смягчению приступили с 17 августа, а с 31 августа начался второй этап послабления карантинных мер. На данный момент в стране подтверждены 106 984 случая инфицирования коронавирусом, 101 267 пациентов выздоровели, 1 680 человек умерли.

Минздрав Казахстана с 1 августа по-новому ведет статистику заразившихся коронавирусом. В нее отдельно включают как лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, так и случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции. По состоянию на 16 сентября с начала августа в стране выявлены 30 074 заболевших такой пневмонией, умерли 332 человека с данным диагнозом.