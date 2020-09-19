65 человек за сутки заболели коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 65 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 4 город Алматы - 8 город Шымкент - 1 Акмолинская область - 2 Актюбинская область - 2 Алматинская область - 1 Атырауская область - 5 Восточно-Казахстанская область - 22 Жамбылская область - 3 Западно-Казахстанская область - 3 Карагандинская область - 4 Костанайская область - 3 Кызылординская область - 1 Павлодарская область - 1 Северо-Казахстанская область - 4 Туркестанская область - 1.

Всего в стране выявлены 107199 заболевших.