Казахстан официально отменил смертную казнь

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК, сообщает Trend.

Решение о присоединении к международному протоколу об отмене смертной казни ранее в тот же день озвучил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство. В декабре 2019 года Президент Казахстана в рамках реализации политических реформ в стране поручил Министерству иностранных дел начать процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах.

Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства. Применение смертной казни в Республике Казахстан было полностью приостановлено Указом Президента РК о введении соответствующего моратория в 2003 году.