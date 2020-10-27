142 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

Казахстан 27 октября 2020 08:37 (UTC+04:00)
142 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 142 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 20 город, Алматы - 10 город, Шымкент - 1, Акмолинская область - 12, Актюбинская область - 2, Алматинская область - 5, Атырауская область - 5, Восточно-Казахстанская область - 30, Жамбылская область - 3, Западно-Казахстанская область - 9, Карагандинская область - 10, Костанайская область - 7, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 14, Северо-Казахстанская область - 11.

Всего в стране выявлены 110684 заболевших.

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