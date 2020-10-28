148 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 148 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 24, город Алматы - 9, город Шымкент - 3, Акмолинская область - 8, Актюбинская область - 4, Алматинская область - 13, Атырауская область - 4, Восточно-Казахстанская область - 24, Жамбылская область - 2, Западно-Казахстанская область - 8, Карагандинская область - 12, Костанайская область - 7 ,Кызылординская область - 1, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 14, Северо-Казахстанская область - 12.
Всего в стране выявлены 110832 заболевших.
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