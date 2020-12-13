67 инфраструктурных проектов реализуют в Туркестанской области Казахстана

67 проектов воплотятся в жизнь в пяти районах Туркестанской области Казахстана. Это нужно для развития социальной инфраструктуры. Жителям Сарыагашского, Келесского, Жетысайского, Мактааральского и Шардаринского районов, где сегодня побывал с рабочим визитом аким Туркестанского региона Умирзак Шукеев, необходимы газ и вода. Кроме того, в 2021 году здесь запустят 10 проектов в области образования, для которых построят добротные здания. 16 млрд тенге (38,1 млн долларов) - именно столько выделят на все инициативы из республиканского бюджета. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

«Мы реализуем 67 проектов, которые придадут импульс развитию южных районов Туркестанской области. 10 проектов Правительство уже одобрило, выделены средства. Ещё 57 проектов финансируются из областного бюджета в размере 40 млрд тенге (95,3 млн долларов). 30 млрд тенге (71,5 млн долларов) выделены в этом году, и еще 10 млрд тенге (23,8 млн долларов) направят в следующем», - сообщил глава региона.