Теперь казахстанцы могут получить техпаспорт на недвижимость онлайн

Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Национальные информационные технологии» реализовала данную госуслугу на портале электронного правительства egov.kz для жителей всех регионов Казахстана, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Напомним, с ноября прошлого года такая возможность была только у жителей столицы и г. Шымкент. Новая услуга позволит казахстанцам получать техпаспорт на недвижимость онлайн, не посещая ЦОН.

Срок изготовления документа зависит от вида строения. По итогам проведенного технического обследования техпаспорт квартиры, комнаты в общежитиях выдается на третий рабочий день, на индивидуальные гаражи и дачные строения - на 5 рабочий день.

Электронные техпаспорта на квартиры, комнаты в общежитии, индивидуальные гаражи и дачные строения будут содержать те же данные, что выдаются в ЦОНах с печатями и подписью. Электронные аналоги будут подтверждаться электронной цифровой подписью работников, которые были задействованы при оказании госуслуги. За время действия пилотного проекта в городах Нур-Султан и Шымкент новые электронные техпаспорта получили более 12 тысяч граждан.