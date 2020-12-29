739 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 739 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 70 город Алматы - 80 город Шымкент - 2 Акмолинская область - 55 Актюбинская область - 2 Алматинская область - 66 Атырауская область - 124 Восточно-Казахстанская область - 51 Жамбылская область - 18 Западно-Казахстанская область - 45 Карагандинская область - 39 Костанайская область - 61 Кызылординская область - 1 Мангистауская область - 4 Павлодарская область - 58 Северо-Казахстанская область - 60 Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 153 199 заболевших.
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