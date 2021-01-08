Число зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 160 тысяч
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 831 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ»ю
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 76 город Алматы - 128 город Шымкент - 18 Акмолинская область - 59 Актюбинская область - 12 Алматинская область - 56 Атырауская область - 107 Восточно-Казахстанская область - 50 Жамбылская область - 17 Западно-Казахстанская область - 43 Карагандинская область - 35 Костанайская область - 65 Кызылординская область - 4 Мангистауская область - 8 Павлодарская область - 87 Северо-Казахстанская область - 57 Туркестанская область - 9.
Всего в стране выявлены 160 650 заболевших.
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