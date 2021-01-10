В Казахстане стартовали выборы в Мажилис Парламента

Сегодня в 07:00 (GMT+6) в Казахстане начались выборы депутатов Мажилиса Парламента, передаёт Trend.

Напомним, в 18:00 часов 10 декабря 2020 года началась предвыборная агитация партий, участвующих на выборах.

В этом году на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихата Казахстана будут участвовать пять зарегистрированных в стране партий. Это Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», партия «Nur Otan», политическая партия «ADAL», демократическая партия Казахстана «Ак жол» и Народная партия Казахстана. Все партии зарегистрированы Центральной избирательной комиссией РК.

Всего в списках политических партий - 312 кандидатов. Среди них от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» - 19, от партии «Nur Otan» - 126, от политической партии «ADAL» - 16, от демократической партии Казахстана «Ак жол» - 38 и Народной партии Казахстана – 113 человек