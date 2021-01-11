Большинство голосов избирателей на выборах депутатов в Казахстане отдано партии «Nur Otan»

10 января 2021 года состоялись очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII-го созыва, избираемых по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа, передает Trend со ссылкой на ЦИК Казахстана.

Согласно предварительным результатам, голоса избирателей на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, состоявшихся 10 января 2021 года, распределились следующим образом:

за «Партию «Nur Otan» – 71,09 %

за «Демократическую Партию Казахстана «Ак жол» – 10,95 %

за «Народную партию Казахстана» – 9,10 %

за «Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл» – 5,29 %

за «Политическую партию «ADAL» – 3,57 %

Окончательные итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, Центральная избирательная комиссия установит на своем заседании на основании оригиналов протоколов территориальных избирательных комиссий.