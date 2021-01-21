Более 21 тысячи золотых слитков приобрели казахстанцы в прошлом году

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. В 2020 году граждане страны приобрели у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов 21 099 мерных слитков общим весом 890 кг, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В сравнении с 2019 годом рост составил 34%. Всего с 2017 года продано 42 579 золотых слитков общим весом 1,57 тонн.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью в 2020 году среди покупателей пользовался слиток весом 100 г.

Его доля от общего объема продаж в 2020 году составляет 28% – 5 859 штук. Далее следуют 20-граммовые – 5 634 штуки (27%) и 10-граммовые – 4 994 штук (24%), 50-граммовые – 2 622 штуки (12%), 5-граммовые – 1 990 штук (9%).

В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.

На обратный выкуп с момента запуска программы принят 131 мерный слиток общей массой 3,4 кг. Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений. Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования.

Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

Напоминаем, что каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает слитки от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества слитка. Поэтому рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года казахстанцы приобрели у банков второго уровня и небанковских обменных пунктов 2 327 мерных слитков общим весом 74,1 кг.