За сутки в Казахстане выявлены 1342 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1342 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 112, город Алматы - 115, город Шымкент - 15, Акмолинская область - 201, Актюбинская область - 18, Алматинская область - 70, Атырауская область - 47, Восточно-Казахстанская область - 79, Жамбылская область - 24, Западно-Казахстанская область - 98, Карагандинская область - 82, Костанайская область - 102, Кызылординская область - 6, Мангистауская область - 13, Павлодарская область - 252, Северо-Казахстанская область - 96, Туркестанская область - 12.
Всего в стране выявлены 186 711 заболевших.
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