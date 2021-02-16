Около 700 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 53 город Алматы - 107 город Шымкент - 7 Акмолинская область - 72 Актюбинская область - 4 Алматинская область - 49 Атырауская область - 25 Восточно-Казахстанская область - 85 Жамбылская область - 8 Западно-Казахстанская область - 47 Карагандинская область - 30 Костанайская область - 71 Кызылординская область - 4 Мангыстауская область - 3 Павлодарская область - 80 Северо-Казахстанская область - 37 Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлено 203 259 заболевших.
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