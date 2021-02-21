766 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 53, город Алматы - 102, город Шымкент - 8, Акмолинская область - 81, Актюбинская область - 13, Алматинская область - 59, Атырауская область - 33, Восточно-Казахстанская область - 55, Жамбылская область - 19, Западно-Казахстанская область - 65, Карагандинская область - 53, Костанайская область - 69, Кызылординская область - 7, Мангыстауская область - 9, Павлодарская область - 100, Северо-Казахстанская область - 36, Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлено 207 418 заболевших, 487 из них за последние сутки.
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