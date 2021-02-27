Президент Кыргызстана посетит Казахстан с государственным визитом

2-3 марта 2021 года по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева Республику Казахстан с государственным визитом посетит Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, сообщает Telegram-канал МИД Казахстана, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне и подписание двусторонних документов, а также протокольные мероприятия согласно статусу госвизита. Президент КР С.Жапаров также проведет встречу с бизнес-сообществом Казахстана», - говорится в сообщении МИД РК.

Как сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, планируется, что в ходе переговоров в узком и расширенном составах будут обсуждены состояние и перспективы казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества с акцентом на наращивание сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

«Главы государств также планируют обменяться мнениями по развитию интеграционных процессов в Центральной Азии, ЕАЭС и других многосторонних структурах, а также по актуальным вопросам международной повестки дня. По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних соглашений», - написал Берик Уали.