В Казахстане рассмотрят законопроект, регулирующий не включённую в Единый перечень ЕАЭС продукцию

Под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро. На нём депутаты обсудили повестку предстоящего заседания Сената, которое состоится 15 апреля 2021 года, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

На предстоящем заседании Палаты сенаторы рассмотрят законопроект «О ратификации Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции».

Соглашение будет регулировать оборот на рынке ЕАЭС продукции, не включённой в Единый перечень, в отношении которой устанавливаются обязательные требования. В настоящее время объём такой продукции составляет не менее 15%.

Безопасность такой продукции будет обеспечиваться индивидуальными предпринимателями, в том числе изготовителями, продавцами и импортёрами продукции, осуществляющими производство и реализацию продукции в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом, ответственность за выпуск в обращение и обращение опасной продукции устанавливается в соответствии с законодательством государств-членов Союза.

В ходе заседания Бюро между постоянными Комитетами Сената также были распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.