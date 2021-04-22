2 893 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 893 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Всего в стране выявлены 297 839 заболевших, 3 483 человека скончались.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 373 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 254 971.