2 893 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 893 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
Всего в стране выявлены 297 839 заболевших, 3 483 человека скончались.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 373 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 254 971.
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