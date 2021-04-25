2 830 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 830 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Всего в стране выявлены 306 400 заболевших, 3 550 человек скончались.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 784 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 261 647.