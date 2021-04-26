2 716 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 716 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 309 116 заболевших, 3 550 человека скончались.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 799 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 263 446.
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