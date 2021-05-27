1 849 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 849 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 380 160 заболевших.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 196 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 345 984.