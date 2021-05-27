1 849 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 849 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 380 160 заболевших.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 196 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 345 984.
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