130 тысяч доз вакцины «Спутник V» поставят в Туркестанскую область Казахстана

В Туркестанской области Казахстана заболеваемость коронавирусом снизилась на 26% по сравнению с предыдущей неделей, вирусная пневмония выросла на 29 случаев. С начала года мобильными группами за несоблюдение карантинного режима на объекты и физических лиц составлено 2520 протоколов и наложено штрафов на сумму 145 062 620 тенге. Об этом сообщил руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нурбек Нышанов на брифинге в региональном центре коммуникаций, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Всего в регионе привито 206 370 граждан. До этого периода было поставлено 321 200 доз вакцины «Спутник V», «QazVac» - 4000, 86 000 доз вакцины «Hayat-Vax». До 9 июня будет поставлено еще 130 тысяч доз I-компонентной вакцины «Спутник V», - сказал Нурбек Садыкбекович.

По словам заместителя руководителя областного управления общественного здоровья Алтын Досановой, вакцинация против коронавирусной инфекции проводится в 128 прививочных пунктах региона.

Кроме того, работают 80 выездных прививочных бригад. Запаса лекарственных средств и специальных средств защиты в медицинских организациях хватает на два месяца. Кроме того, в Туркестанской области имеется 248 объектов предпринимательства, работающих по проекту Ashyq, 123 объекта подключены к проекту с получением QR-кода. В том числе, в городе Туркестан программа будет использоваться на 54 объектах. Сегодня в региональную палату поступило более четырехсот заявок от предпринимателей на участие в проекте.