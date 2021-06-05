Парламент Казахстана одобрил законопроект для решения вопросов сферы земельных отношений

На пленарном заседании под председательством Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам развития земельных отношений, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Законопроект разработан в целях исполнения поручения Главы государства и по итогам деятельности Комиссии по земельной реформе, созданной для обсуждения основных проблемных вопросов в сфере земельных отношений и выработки рекомендаций по ним.

Так, Земельной комиссией принято решение о сохранении института аренды земель сельхозназначения для отечественных землепользователей и об отложении на 5 лет действия норм Земельного кодекса по предоставлению сельскохозяйственных земель в частную собственность казахстанцам.

Также предусматривается возврат функций по госконтролю использования и охраны земель от местных исполнительных органов Комитету по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства.

Как отметил Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, восстановление на законодательном уровне единой вертикали по принципу «центр-область-район» позволит обеспечить чёткий контроль рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.

«Законопроект способствует решению проблемы дефицита пастбищ, необходимых для выпаса личного скота, ужесточает контроль за использованием и охраной земель, повышает доступность и открытость информации по земельным участкам. В целом, результатом принятия и реализации данного закона станет урегулирование аренды земель сельхозназначения и усиление государственного контроля за использованием земель, как того требует руководство страны», - резюмировал Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, подчеркнув при этом, что в работе Комиссии по земельной реформе, а также над нормами законопроекта активное участие приняли депутаты всех парламентских фракций, депутаты АНК и представители общественности, эксперты.

Законопроектом также предусматривается возможность отчуждения права аренды земель сельхозназначения казахстанцами без выкупа у государства.

При этом запрет на предоставление таких земель в субаренду сохраняется. Местному населению, проживающему в регионе не менее 5 лет, предоставляется преимущественное право на получение земельного участка сельхозназначения в аренду путём присвоения дополнительных баллов к их конкурсным предложениям.

«Добро» Мажилиса в первом чтении также получили разработанные депутатами законодательные поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Законопроект направлен на установление административной ответственности принимающей стороны за дискриминацию в отношении работников направляющей стороны по сравнению с работниками принимающей стороны, на устранение дискриминационного подхода при расчете штрафа за выбросы загрязняющих веществ от сжигания газа в факелах и стационарных источниках.

Кроме того, предусматривается дополнение в ст.62 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому срок давности для привлечения должностных лиц к административной ответственности за проведение незаконных проверок бизнеса увеличивается с 2-х месяцев до 1 года.

В настоящее время процесс обжалования результатов проверки госорганов занимает длительное время, вследствие чего истекают сроки давности привлечения к ответственности должностных лиц контрольно-надзорных органов, нарушивших законодательство в части проведения проверок субъектов предпринимательства.

«Эта норма обеспечивает выполнение предвыборной программы партии «Nur Otan», где чётко обозначено, что будут приняты законы, направленные на прекращение незаконного вмешательства государственных органов в предпринимательскую деятельность. Кроме того, есть норма, позволяющая органам прокуратуры незамедлительно реагировать на жалобы предпринимателей, не перенаправляя их в другие государственные органы. Мы ещё устанавливаем ответственность и за неисполнение постановлений прокурора. Таким образом, всё это усиливает защиту бизнеса от незаконного давления», - отметил Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин. В первом чтении депутаты одобрили законодательные новшества по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления.

Для повышения ответственности центральных государственных органов и своевременного исполнения поставленных целей и задач законопроектом, в частности, предусматривается передача от Правительства: центральному уполномоченному органу по госпланированию полномочия по установлению порядка составления и предоставления отчёта о реализации стратегического плана; уполномоченному органу в сфере гражданской защиты - функций по утверждению правил пожарной безопасности, а также порядка аттестации спасателей для проведения аварийно-спасательных работ; уполномоченному госоргану по автодорогам - функции по установлению допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автодорогам; уполномоченному органу в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения - компетенции по межотраслевой координации деятельности уполномоченных органов, обеспечивающих безопасность пищевой продукции. Во втором чтении «добро» Мажилиса получили разработанные депутатами законодательные поправки по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов.

В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд депутатских запросов в адрес государственных органов. Их озвучили А. Платонов, А. Милютин, Ф. Каменов, М. Раманкулов, И. Смирнова, А. Сембинов, Б. Дюсембинов, Д. Мынбай, Ю. Ли, А. Куспан, М. Тулепберген