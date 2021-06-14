В Казахстане рассмотрены вопросы развития креативного сектора экономики

В Правительстве под председательством Первого заместителя Премьер-Министра Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам развития креативного сектора экономики, в ходе которого рассмотрены предложения заинтересованных госорганов по перечню видов экономической деятельности, которые могут быть отнесены к данной сфере, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

При подготовке перечня, были учтены подходы ООН по определению креативных индустрий. В целом, по предложению Министерства национальной экономики и Бюро национальной статистики, к креативному сектору экономики предложено отнести 55 видов деятельности (ОКЭД) по 14 направлениям — дизайн, искусство, мода, кино, музыка, телевидение, медиа, информационные технологии, компьютерная графика, компьютерные игры, издательское дело, архитектура, маркетинг, образование в сфере культуры.

В частности, рассмотрены предложения АО «Казына Капитал Менеджмент» по формированию венчурного фонда креативных индустрий, благодаря которому можно поддерживать объекты в области креативного предпринимательства. Обсуждены вопросы развития двух креативных кластеров в городах Нур-Султан и Алматы для работы и взаимодействия креативных людей.

Первые такие площадки появятся уже в текущем году на базе дворца «Жастар» и на базе библиотек Алматы. Также участники совещания обсудили предложение продолжить развивать на базе киностудии «Казахфильм» кластер, с привлечением международных компаний. По мнению А. Смаилова, для развития креативной экономики у Казахстана есть необходимый человеческий капитал. Теперь же необходимо создать институциональные условия, при которых заниматься творчеством в стране станет комфортно, а продавать креативную продукцию на мировой рынок — легко и выгодно.