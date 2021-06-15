В Казахстане поддержали инициативу нацпроекта для обеспечения прозрачности финсферы

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу по внедрению национального проекта для обеспечения прозрачности финансовой сферы, передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Этот вопрос обсуждался на встрече президента с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о работе по сокращению уровня «теневой» экономики. Данная задача реализуется путем выработки системных превентивных мер и проведения комплексных оперативных мероприятий.

Токаев поддержал инициативу по внедрению национального проекта «Айқын экономика», стратегическим приоритетом которого станет обеспечение прозрачности финансовой сферы и стимулирование выхода малого и среднего бизнеса из «теневого сектора».

Как сообщил председатель агентства, в 2021-2022 годах "антиотмывочной системе" Казахстана предстоит прохождение взаимной оценки в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма на предмет соблюдения стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Президент подчеркнул значимость проводимой агентством работы по подготовке к данному мероприятию и по итогам встречи дал ряд конкретных поручений.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @nargiz_sadikh