В Казахстане обсудят законопроект об «открытом небе» с США

В мажилисе обсудят законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Проект Закона РК Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении» предусматривает принципы открытого неба, в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначений и частот», – сказал депутат Альберт Рау на пленарном заседании мажилиса.

По его словам, данное соглашение будет способствовать повышению внешней транспортной доступности и расширению географии международных авиамаршрутов.

«Комитет готов взять в работу данный законопроект, подготовить по нему заключение», – заключил мажилисмен. Депутаты поддержали данное решение.