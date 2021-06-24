В крупном мегаполисе Казахстана реализуют 50 инвестиционных проектов

Аким города Шымкент Мурат Айтенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций остановился на показателях социально-экономического развития города, передает Trend.

По его словам, за январь - май 2021 года объём промышленной продукции составил 295 млрд тенге, рост на 10% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. В обрабатывающей промышленности, доля которой составляет 84,4%, произведено продукции на 251 млрд тенге и тоже плюс на 10%.

«Промышленность - основа экономики города. Доля в валовом региональном продукте - 24,6%. Глава государства в Послании поручил в ближайшие 5 лет увеличить долю обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,5 раза. С этой целью было предпринято несколько инициатив. В частности, индустриальная зона «Жулдыз». В настоящее время начаты работы по формированию инфраструктуры. На площади 306 гектаров будут развиваться строительная, металлургическая, фармацевтическая, мебельная промышленность. На 200 млрд тенге предусмотрена реализация 50 инвестиционных проектов с более чем 5 тыс. рабочих мест»,- сказал Айтенов.

Кроме того, ведётся работа по открытию отдельных индустриальных зон.

В 3 индустриальных зонах Шымкента за первые пять месяцев реализовано 4 проекта на 1,8 млрд тенге с 274 рабочими местами. До конца года будет запущено 13 проектов с объёмом инвестиций 38,1 млрд тенге. 754 шымкентцев получат рабочие места.