Два крупных города Казахстана и еще три региона остаются в «красной» зоне

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 июня 2021 года в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области, сообщает Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19, передает Trend со ссылкой Казинформ.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Костанайская и Мангистауская области. В «зелёной» зоне: Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области и СКО.