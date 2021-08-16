Китайская вакцина Sinopharm доставлена в столицу Казахстана

Вакцину китайской компании Sinopharm доставили в Нур-Султан, передает Trend со ссылкой на казахские СМИ.

"Вакциной, одобренной ВОЗ, мы начнем прививать граждан сразу, как она будет доставлена в пункты вакцинации. Однако отметим, что в первую очередь вакцины доставляются в прививочные пункты медицинских организаций. За каждым пунктом при ТРЦ, ТД у нас закреплены организации ПМСП, которые в течение суток после получения вакцины доставляют их в прививочные пункты торговых центров", - отметила заместитель руководителя Управления Алия Рустемова.

В Горздраве сообщили, что в целях избежания проблемных ситуаций с получением второго компонента, гражданам по возможности следует прививаться в одном месте, то есть получать два компонента в одном и том же пункте вакцинации.

"Мы просим граждан, все-таки получать и первый, и второй компонент в одном пункте вакцинации. Если, к примеру, за первой дозой вы пришли в определённую поликлинику или торговый центр, то и второй дозой рекомендуем прививаться в этом же месте с соблюдением интервала между вакцинацией", - отметили в управлении.

В настоящее время в столице в наличии три вида вакцин – российский "Спутник", казахстанская вакцина QazVac и поступивший на днях Sinopharm.