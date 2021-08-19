Казахстан и ОАЭ обсудили новые направления двусторонних торгово-экономических отношений

В онлайн-режиме состоялось 8-е заседание совместной казахстанско-эмиратской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает Trend со ссылкой на МИД Казахстана.

Казахстанскую делегацию возглавил Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, эмиратскую – Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

В ходе заседания обсуждены новые направления двусторонних торгово-экономических отношений и перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, инвестиций, энергетики, логистики и транспорта, космоса, цифровых технологий и инноваций, здравоохранения, образования, труда, технического регулирования и стандартизации, геологии, туризма, культуры. Также рассмотрены вопросы дальнейшего развития договорно-правовой базы между Казахстаном и ОАЭ.

В ходе обмена мнениями стороны договорились периодически проводить торговые миссии, бизнес-форумы и другие совместные мероприятия. Также достигнута договоренность об укреплении сотрудничества в области искусственного интеллекта, цифровой экономики и разработке совместных проектов.

По итогам онлайн-встречи подписан Протокол 8-го заседания Межправительственной комиссии.