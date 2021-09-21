В Казахстане выявлено 2 093 заболевших коронавирусом
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 2 093 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 864 955 заболевших, из них скончались 10 810 человек.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 3 509 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 793 903.
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