1 878 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 878 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 878 990 заболевших, из них скончались 11 065 человек.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 812 883.
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