1 878 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 878 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 878 990 заболевших, из них скончались 11 065 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 812 883.