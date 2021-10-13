Прямое авиасообщение намерены запустить Казахстан и Литва

Консультационная встреча руководства гражданской авиации Литвы и Комитета гражданской авиации МИИР РК по вопросу открытия регулярных авиамаршрутов Нур-Султан – Вильнюс и Алматы – Вильнюс, а также назначения венгерской авиакомпании «Wizz Air» оператором данных маршрутов, состоялась в столице Казахстана.

Планируемая дата открытия рейсов 1 квартал 2022 года, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Заместитель председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Салтанат Томпиева и руководитель Группы политики дорожного и авиационного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Литовской Республики Владислав Кондратович обсудили вопросы сотрудничества в области авиаперевозок и обменялись подписанным Протоколом намерений открыть выполнение регулярных рейсов.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято после получения разрешения на полеты межведомственными комиссиями по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции двух стран.