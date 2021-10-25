Свыше 1,5 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 573 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 929 784 заболевших.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 176 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 872 979.